Thibaut Courtois en vacances à Chamonix

De la chaleur qatarienne à la fraicheur du pied du mont Blanc, Thibaut Courtois ne craint pas le choc thermique. Eliminé au premier tour de la compétition avec la Belgique, le gardien international a choisi Chamonix et la Haute-Savoie pour passer quelques jours de vacances avant de reprendre le championnat espagnol avec son équipe du Real Madrid. Il l’a fait savoir en postant quelques photos, avec sa compagne et ses enfants, dans la station française la plus populaire sur Instagram.

Pas de ski pour lui

Malheureusement pour lui, avec les prochaines échéances de son club, il n’a pas le droit de skier. Mais il pourra toutefois en profiter pour admirer la vue. D’autant que la période n’est pas propice à la glissade pour les gardiens… En effet, un peu plus tôt en décembre, son homologue allemand Manuel Neuer s’est cassé la jambe en faisant du ski de randonnée.