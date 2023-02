Au Grand-Bornand, 24 heures de ski pour la bonne cause

« Le climat est sympa, sportif, convivial »

Sur le front de neige du Chinaillon, ce sera l’effervescence, du 4 au 26 mars. « Plus les années passent, plus la communauté grandit. Le climat est sympa, sportif, convivial, on sent les énergies positives de chacun pour soutenir les enfants. Les associations se sentent pleinement soutenues, c’est une aventure qui ne laisse pas tout à fait indemne. On en sort avec beaucoup de souvenirs », assure Isabelle Pochat-Cottilloux.

Pour ceux qui ne skient pas, l’ambiance est aussi au rendez-vous. « Pendant près de 24 heures, avec une petite pause de quelques heures la nuit, on est sur scène avec des témoignages, des concerts, de la fanfare du 27e Bataillon de chasseurs alpins ou d’artistes de renom. On a aussi un grand chapiteau pour la restauration des équipes, que les skieurs puissent se réchauffer, boire un thé, et le public assister à des animations par des partenaires. »