Tomorrowland Winter, Rock The Pistes, RadioMeuh Circus Festival… Au printemps, faites le plein de concerts en montagne

Bronzer en terrasse, après une grosse matinée de ski, un verre à la main : c’est l’un des privilèges qu’accorde le printemps. Car si l’hiver est évidemment la saison de la glisse, le printemps est tout aussi propice aux escapades à la montagne. Dans de nombreuses stations d’altitude, la neige y est encore délicieuse et on profite des journées qui s’allongent pour apprécier la douceur qui arrive. Voilà l’ambiance idéale pour faire la fête, vous ne croyez pas ? On vous fait une petite liste des événements qui vont faire bouger la montagne printanière.

1. Tomorrowland Winter à l’Alpe d’Huez

Rien qu’avec le nom, vous avez déjà compris. Le plus gros festival électro du monde a sa version hivernale en Isère. Du 18 au 25 mars, les plus grands DJ de la planète sont attendus sur l’Ile au Soleil pour enflammer les skieurs. Concerts sur les pistes ou dans la station vont se succéder à un rythme d’enfer pour cette semaine mêlant musique, fête et glisse. Des festivaliers venus du monde entier sont attendus à l’Alpe d’Huez pour cet événement XXL, qui avait attiré pas moins de 18 000 personnes l’an dernier (on est encore loin des 400 000 billets vendus pour la version estivale).

2.Rock The Pistes, dans les Portes du Soleil

Des concerts, du ski et du soleil : le plan est simple pour Rock The Pistes, sur le domaine des Portes du Soleil, du 12 au 18 mars. Le domaine, qui fait partie des rares domaines skiables transfrontaliers entre Suisse et France, sera en feu avec des concerts de Martin Solveig, Suzanne, Møme, Eagle-Eye Cherry ou encore La P’tite Fumée. Ils seront en concert sur les pistes, chaque jour à 13h30 (warm-up DJ sets dès 12h45) avant de laisser la place à près de 30 concerts après-ski au cœur des stations avec des artistes émergents de la scène internationale !

3. Festi Val Tho, à Val Thorens

Niché à 2300 m d’altitude, dans un décor naturel époustouflant, au cœur des pistes du plus grand domaine skiable au monde, c’est là que le Festi Val Tho prendra ses quartiers, durant 3 jours, aux Chalets du Thorens et au 360° Bar. Au programme, musique électronique, longues après-midi au soleil et du ski sur le domaine des 3 Vallées pour une semaine toute en bonne vibes.

