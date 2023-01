Pisteurs, moniteurs, guides : quelle formation pour les professionnels ?

Ils font partie des métiers qui font fantasmer ceux qui rêvent de passer plus de temps au sommet. Pisteurs-secouristes, moniteurs de ski, guide de haute-montagne, accompagnateurs en montagne : autant de métiers qui requièrent des aptitudes certaines pour assurer la sécurité des pratiquants. Mais comment ces amoureux de la montagne en sont-ils devenus des professionnels ?

L’ENSM, un organisme incontournable

Outre leur attrait pour les sommets, le point commun entre les guides, les moniteurs de ski, les accompagnateurs en montagne et certains pisteurs est qu’ils ont fréquenté l’Ecole nationale des sports de montagne (ENSM), basée à Chamonix et à Prémanon. Un appui technique et opérationnel du ministère des Sports, grâce auquel ils reçoivent une formation théorique et pratique, toujours couplée avec des expériences sur le terrain, dans un centre de formation agréé (une école de ski par exemple) pour mettre en pratique les connaissances emmagasinées.

Pisteur-secouriste : un métier, plusieurs diplômes

Pour devenir pisteur-secouriste, la première condition est évidemment de savoir bien skier puisqu’il faudra pouvoir acheminer matériel et blessés éventuels dans toutes les conditions. Après avoir passé un test de sélection en hors-piste, six semaines de formation seront nécessaires pour apprendre les différentes techniques de secourisme et de prise en charge des victimes, mais aussi comprendre la météo et la nivologie et obtenir le Brevet d’Etat de pisteur 1er degré.

Certains pisteurs choisissent de se former encore plus, en passant le 2e degré (trois semaines de plus) ou encore le 3e degré, voire même la spécialisation d’artificier spécialiste en déclenchement d’avalanches, pour sécuriser le domaine.