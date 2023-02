Amener son chien en montagne : mode d’emploi pour un séjour serein

Ne lésinez pas sur l’hydratation

La neige peut avoir des effets indésirables chez votre animal. Son ingestion peut avoir comme conséquence des vomissements et des diarrhées. Pour éviter cela, les vétérinaires vous recommandent de bien faire boire votre chien avant et pendant votre balade. « Il ne faut pas hésiter à prendre une gourde avec soi et le faire boire souvent », ajoute la vétérinaire de Chamonix.

L’hydratation, en plus d’une alimentation saine et équilibrée, est également la clé pour que la truffe de votre animal soit humide et donc en bonne santé.