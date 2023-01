Les meilleurs skis polyvalents pour femmes, à la vente ou en location

Choisir une paire de ski, à la location ou à l’achat, peut vite vous donner quelques nœuds au cerveau. Quelle marque choisir ? Quel modèle me conviendra le mieux ? Pour répondre à ces questions, le magazine Ski Chrono édite chaque année un numéro spécial tests et passe au crible plus d’une centaine de paires pour vous aider à trouver celle qui vous donnera le sourire sur la neige.

Après les skis de piste pour femmes et les skis de piste pour hommes, intéressons-nous aux skis polyvalents pour femmes. Un panel d’expertes triées sur le volet ont testé une quinzaine de paires de skis, à l’Alpe d’Huez, en mars dernier, à la fois sur la piste mais aussi en hors-piste. Des skis à tout bien faire, en somme. La note de Performances représente… le niveau de performances globales du ski et la note d’Accessibilité donne une idée de la facilité d’utilisation du ski (plus on se rapproche du 5/5, plus le ski sera simple à manœuvrer).

Plusieurs palmes (performances, meilleure rapport accessibilité/performance, coup de cœur ou cruising, c’est à dire le ski le plus sympa pour s’amuser sans se prendre la tête, sont décernées aux meilleurs produits.