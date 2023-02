Des tests de skis gratuits pendant les vacances de février

Profiter des vacances scolaires pour tester les toutes dernières planches du marché : c’est ce que propose la marque Rossignol pendant les jours à venir, grâce au Ross on Tour, qui s’arrêtera dans plusieurs stations. La marqué iséroise y plantera son village pour permettre aux skieurs d’essayer les toutes dernières innovations en matière de ski de piste, évidemment, mais également de ski polyvalents, de freeride ou de randonnée.

« Un très large choix de ski dans nos gammes »

Ces sessions de test permettent aux marques de gagner en visibilité ou bien de recevoir un retour direct de la part des utilisateurs. Pour les skieurs, c’est l’occasion rêvée de changer de skis et de comparer les nouveautés. « « Du point de vue du consommateur, c’est incroyable parce qu’ils retrouvent un très large choix de skis dans nos gammes. Pour chaque demande, on peut avoir une paire qui correspond », nous expliquait récemment Lucas Sallet, responsable communication et marketing opérationnel pour les marques Rossignol et Dynastar, dans un article consacré aux sessions de test de début d’hiver.

Où peut-on tester ?

Le mardi 21 et le mercredi 22 février 2023, à partir de 9 heures, à Chamrousse 1650 – Recoin, devant la télécabine de la Croix.

Le jeudi 23 et le vendredi 24 février 2023, de 10h à 16h, sur le Front de neige de l’Alpe d’Huez.

A noter que des journées similaires ont déjà eu lieu récemment, par exemple aux Gets, en Haute-Savoie, les 15 et 16 février dernier.

Et c’est gratuit ! Il faut simplement se munir d’une pièce d’identité pour emprunter les skis en test.