Frédéric Bonnevie, dédié au secours sur pistes

Des anges-gardiens bien protégés

Pour cette ouverture de saison, Frédéric Bonnevie et ses troupes ont reçu la visite de Dimitri Lasnes, directeur marketing de la société Helly Hansen qui équipe depuis de longues années la régie des pistes de Tignes et d’autres stations comme Val d’Isère, Val Thorens ou encore La Clusaz. Vous ne pouvez pas manquer leur tenue avec une grosse croix pour indiquer leur qualité de secouriste. «Ils ont pour mission de veiller sur la sécurité des skieurs et pour qu’ils soient bien dans leur peau, nous avons pour obligation de bien les protéger » explique Dimitri qui recueille les impressions des pisteurs. « Ce sont des personnes qui travaillent souvent dans des conditions extrêmes qui mettent à rude épreuve nos produits » observe Dimitri. Mais leur retour sont toujours pleins d’enseignements.

Ce matin-là, dans la benne du téléphérique, il croise Marianne Desmons et ‘’Rox’’ son chien d’avalanche. Elle lui demande de réfléchir à un harnais Helly Hansen pour Rox son chien et pour d’autres chiens d’avalanche. « Nous allons solliciter notre équipe de recherche et développement pour répondre à cette demande.»