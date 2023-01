Le snowboard est-il toujours à la mode ?

« Des sensations incomparables »

Pour autant, faut-il attraper sa pelle à neige et enterrer son « snow » ? Pas du tout, selon Pierre-André Comtat, référent snowboard et freestyle pour les ESF et qui chausse aussi bien ses skis que son snowboard pour s’amuser l’hiver. « Si on regarde les chiffres, il n’y a pas match entre les deux, avec 7% de nos élèves qui prennent des cours de snowboard. Mais il existe une tendance très positive concernant les sports alternatifs, qui ont le vent en poupe », remarque-t-il. « Depuis quelques années, on note une stagnation de la pratique, mais pas un effondrement. C’est notamment dû au fait que le matériel de ski a évolué et que les skieurs ont aujourd’hui beaucoup d’options notamment pour le hors-piste, ce qui n’était pas le cas avant. Mais je ne suis pas pessimiste pour l’avenir du snowboard, parce que c’est quand même un engin qui donne des sensations incomparables et que cet engouement pour les sports urbains comme le skateboard ou la pumptrack est réel. »

« On sent que ça revient »

Chez Speck Sports, le plus gros distributeur de matériel des Vosges, on observe même un petit regain d’intérêt pour la pratique. « On a vu un gros déclin depuis la fin des années 1990 mais, depuis deux-trois ans, on sent que ça revient. La baisse s’est arrêtée et ça remonte même un peu », observe Alain Speckbacher, gérant de la société. Mais alors, qui sont ces nouveaux pratiquants ? « C’est la génération de ceux qui ont fait du snowboard quand ils étaient plus jeunes, dans les années 1990 et qui ont des enfants aujourd’hui. Paradoxalement, beaucoup avaient arrêté et s’y remettent pour partager ça avec leur fils ou leur fille. »