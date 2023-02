Pourquoi est-il si important d’être bien assuré au ski ?

Une facture qui peut s’avérer salée…

Si les pisteurs secouristes sont amenés à intervenir et qu’aucune assurance n’a été souscrite, les frais seront à la charge de l’accidenté. On parle alors de 300 à 500 euros en moyenne pour une intervention. « Les prix des secours varient selon la zone. On commence à 226 euros sur le front de neige, à 591 euros en zone éloignée. Les tarifs grimpent jusqu’à 1015 euros pour un secours en hors-piste. Et si un hélicoptère doit intervenir, c’est 82 euros la minute », détaille Charlotte David, régulatrice au centrale du service des pistes de Courchevel.

Et selon les stations, il faudra soit payer tout de suite soit demander à l’assurance une demande de prise en charge. « Avant son séjour au ski, il faut vraiment vérifier auprès de son assurance d’être bien couvert : pour les secours sur pistes et hors-piste. Certaines assurances ne prennent pas non plus en charge l’hélicoptère », rappelle-t-elle.