Que mettre dans sa trousse de secours en montagne ? Un cerveau, selon le docteur Baptiste Verhamme

Qu’est-ce qu’on met dans une bonne trousse de secours ?

« L’idéal, c’est vraiment d’avoir une trousse de secours qui s’adapte à l’activité que tu vas faire. Par exemple, tu pars faire une petite rando à la journée avec tes potes, tu ne vas pas prendre de trousse de secours et tu auras probablement raison, car tu vas juste t’alourdir, et presque ça va devenir un boulet. On a tendance à vendre des trucs qui font tout, mais en fait, c’est faux. La preuve, c’est que tu vas le prendre une ou deux fois et après, il va t’encombrer et tu vas le trouver lourd et tu vas plus le prendre. »

Est-ce qu’on peut dire alors que la meilleure trousse de secours, c’est sa tête ?

« Complétement ! Quelqu’un qui se serait posé toutes ces questions, au moment où il aura un problème il réfléchira beaucoup plus vite. Il se sera déjà préparé mentalement. Le jour où ça lui arrivera, il trouvera une solution, il aura les bons réflexes. […] Je ne veux pas dire qu’il ne faut pas emmener de pharmacie ou de kit dans son sac, mais que le cerveau ne pèse pas plus lourd quand il est rempli de connaissances en premier secours. »