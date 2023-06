Quels sont les bienfaits et les risques de la randonnée en montagne ?

Quels sont les bienfaits de la randonnée ?

« C’est en médecine ce qu’on appelle une activité physique. Donc le corps se met en mouvement et les muscles produisent de l’énergie. […] En médecine, on recommande de faire une trentaine de minutes d’activités physiques par jour, au moins 5 jours par semaine. La randonnée rentre donc dans ce cadre. »

« Ça maintient l’état de santé, ça améliore la qualité de vie, ça améliore les fonctions cognitives (pour les personnes âgées, cela réduit les risques de démences), et cela permet aussi de réguler le poids corporel. C’est un sport d’endurance, il permet donc d’augmenter les capacités cardio-vasculaires. On ne marche certes pas vite, mais on marche longtemps. On va solliciter les muscles des jambes. Cela permet de gagner en souplesse et en mobilité. Chez la femme en particulier, après la ménopause, ça permet d’améliorer la densité des os et donc de lutter contre l’ostéoporose. »

Et quelles différences lorsqu’on randonne en montagne plutôt qu’en plaine ?

« La pratique en montagne permet en plus d’améliorer la coordination et l’attention : on est concentré sur les obstacles, sur où on met les pieds. Pour les personnes âgées, cela améliore l’équilibre et prévient les chutes.

Le sport au grand air, ça permet de sortir du quotidien et donc d’améliorer les états anxieux et la dépression. On évolue dans un environnement différent, dans des endroits qui provoquent de l’émerveillement. On bénéficie aussi d’une meilleure qualité de l’air : lorsque que l’on fait du sport on utilise une grande quantité d’oxygène, mais aussi toutes les autres mauvaises particules si on le pratique en ville. En montagne, l’air est moins pollué, et donc meilleur pour la santé. «

À qui s’adresse la randonnée en montagne ?

« Si c’est adapté, tout le monde peut le faire, même des gens qui n’ont pas l’habitude de randonner. Le développement des pratiques « outdoor » permet aussi l’accès aux plus grands nombres. On pourra par exemple descendre ou monter en télésiège, faire plus de pauses, faire des trajets plus petits, ou avec moins de dénivelés. Aujourd’hui, il y a beaucoup de choses qui sont adaptées en montagne, comme la joëlette par exemple. »