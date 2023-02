S’initier au biathlon en France et dans tous les massifs, c’est possible !

Une progression nouvelle

Et le public en redemande. Pour faire face à cette attente, les écoles de ski se sont adaptées. « On a fait entrer le biathlon dans la formation des moniteurs de ski nordique », explique Alain Etiévent, qui donne lui-même des cours à Méribel. « On a travaillé sur les pas de tir pour les rendre très attractifs, qu’ils répondent aux normes de sécurité, à tous les aspects pédagogiques, et qu’ils soient beaux visuellement. »

La progression, sur le modèle des étoiles en ski alpin, est également soignée. « On a harmonisé nos tests pour avoir une progression homogène et qu’une personne puisse continuer sa pratique même si elle va dans une autre station l’année suivante, des Vosges jusqu’aux Pyrénées. » Aujourd’hui, près de 90 ESF proposent un enseignement régulier en biathlon, que ce soit à la carabine laser, à la carabine à plomb où au .22 long rifle. Et pour elles, cela représente plus de 50% du chiffre d’affaires sur la partie nordique.

Une activité à pratiquer en famille

L’engouement pour le biathlon est tel que certaines stations le proposent désormais en tant qu’activité estivale. C’est le cas au Grand-Bornand, à La Féclaz, à Villard-de-Lans ou bien à Bessans. Un mix entre ski-roue ou course à pied et tir à la carabine qui cartonne en toute saison. Hiver comme été, on peut d’ailleurs le pratiquer en famille. « On peut commencer à partir de 8 ans », assure Alain Etiévent. « On commence par le laser puis, à partir de 10-11 ans, on passe à la carabine à plomb. Ensuite, à partir de 15 ou 16 ans, on peut utiliser la .22 long rifle, mais sans transporter l’arme. » Quelle que soit la génération, la pratique touche donc tout le monde. Et continue de séduire de plus en plus d’adeptes, avides de vivre sur la pistes les sensations entrevues sur leur canapé.