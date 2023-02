Stations de ski : découvrez où skier via notre carte interactive, alors que la douceur va s’installer fin février

Météo : le retour de la douceur annoncé pour la deuxième partie de février

Le beau temps règne sur nos stations de ski. Une bonne nouvelle pour skier au soleil, un peu moins pour la neige avec ce redoux annoncé pour la deuxième partie du mois de février. « Le soleil restera présent partout. On va passer en positif jusqu’à 1800 m, voire 2000 m sur les Pyrénées. Dans les Vosges et le Jura, ce sera autour de 1700 m », nous a assuré Stéphane Nedelckovitch, prévisionniste chez Météo News pour ce début de semaine. Pour la suite, des conditions océaniques, synonymes d’un temps plus perturbé, pourraient apparaitre. Mais on est encore un peu loin pour avoir des prévisions plus précises.