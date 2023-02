Comment les remontées mécaniques ont évolué au fil des hivers

Il s’agit d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. Mais ce n’est pas la préhistoire non plus. Dans le XXe siècle naissant, le ski commence à se populariser en France, un peu après son essor chez les voisins alpins. Pour remonter la pente, on utilise alors… la force de ses jambes, voire des systèmes rudimentaires, en se faisant par exemple tracter par un cheval. Plus tard viennent les premiers téléskis, puis les premiers télésièges, qui vont révolutionner les sports d’hiver.

Les télésièges débrayables se multiplient

Et dans les dernières années, qu’en est-il de ses évolutions ? Déjà, les téléskis tendent à disparaitre des grands domaines, ou à se cantonner aux espaces débutants, dans leurs versions plus modernes avec un enrouleur à la place de la grosse perche en métal. Ensuite, les appareils débrayables (c’est-à-dire qui ralentissent dans la gare de départ et dans celle d’arrivée, pour plus de confort et plus de rapidité), se développent au détriment des appareils à pince fixe.

« On trouve de moins en moins d’appareils fixes. A une époque, on en avait des dizaines et des dizaines dans les grandes stations, aujourd’hui ça se compte sur les doigts d’une main », estime Fabien Felli, directeur du groupe Poma, constructeur de remontées mécaniques. Avec près de 3 000 appareils dans les stations françaises, le groupe isérois est leader sur le marché hexagonal.