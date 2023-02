Alexis Pinturault, champion du monde dans sa station : « À Courchevel, c’est cosmopolite et il y a tous les milieux »

Le soir, dans quel bar ou restaurant aimes-tu passer un moment ?

Je conseille d’aller au Piaf où à La Ferme Saint-Amour, qui sont deux restaurants festifs qui se transforment en boite de nuit après le repas. Si on veut quelque chose d’un peu plus cosy, il y a le bar L’Equipe ou le Caveau, un restaurant typique savoyard à Courchevel 1550.

Est-ce que tu peux nous donner une idée d’itinéraire hors des sentiers battus pour s’éloigner un peu de la station ?

Au lac de la Rosière. C’est un décor fantastique, une image très connue avec un petit ponton au milieu. Un endroit hyper naturel, sauvage, à l’écart du domaine skiable. On peut par exemple y aller en raquettes, c’est une rando très chouette, avec la vallée des Avals qui se prolonge sur le Parc national de la Vanoise.

En résumé, pourquoi ta station est-elle belle ?

A Courchevel, c’est cosmopolite et il y a tous les milieux. Evidemment, il y a de l’ultra-luxe notamment à 1850, mais il y a aussi des gens qui n’ont pas des moyens mirobolants mais qui louent leur petit appartement à la semaine pour venir skier. Le domaine skiable est hyper varié, on n’en fait pas le tour en trois jours, sans parler des 3 Vallées. Enfin, on a une exposition vers le soleil levant, ce qui fait qu’on a de belles journées mais aussi un bon enneigement.