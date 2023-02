Skating ou classique : quelle technique de ski de fond est faite pour vous ?

Depuis la crise sanitaire et la fermeture, pendant l’hiver 2020-2021, des remontées mécaniques dans les stations de ski, de plus en plus de Français découvrent les joies du ski de fond. Loin des télésièges, il permet de faire du sport en pleine nature, sur des sites souvent préservés et qui offrent une véritable déconnexion. Il existe deux façons de profiter de cette activité : le skating et le style classique. Comment les différencier ? Par où commencer ? Quels bénéfices et quelles contraintes ? On vous explique tout.

Le classique, idéal pour débuter

Commençons par le classique, puisque c’est le style de ski qui est apparu le premier au cours de l’histoire. « C’est un déplacement avec les skis parallèles, même en montée, grâce à une accroche sous une zone du pied », explique Loïc Guigonnet, moniteur de ski de fond à l’ESF des Menuires, en Savoie. Cette accroche se fait avec un fart spécial pour les compétiteurs, ou avec des écailles (voire une peau pour les skis « skins ») qui permet de ne pas reculer en montée.

Un style idéal pour se lancer dans la pratique. « Ça ne demande aucune capacité physique de base, parce qu’on peut commencer par de la marche glissée. On n’a pas besoin non plus d’avoir des qualités d’équilibre ou de proprioception. » Pour autant, le classique peut devenir sportif si on augmente l’intensité. « On va progressivement vers de plus en plus de glisse à mesure qu’on progresse », détaille Loïc. « Certains croient que le classique est un sport réservé aux grand-mères et que le skating est plus fun. Alors que ce n’est pas forcément vrai, surtout pour les débutants. »