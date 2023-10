La Nuit de la Glisse de retour à Paris et dans 116 cinémas en France

Du ski, du surf, du VTT et du speed ride

En plus des jeux concours et des goodies à gagner, ce sera donc l’occasion de découvrir sur grand écran « Human X », le documentaire de Thierry Donard sur des athlètes de sports extrêmes qui font preuve de résilience sportive « face aux enjeux climatiques de plus en plus chaotiques, explorant leur capacité à s’adapter aux conditions les plus dangereuses. »

Les speed riders français Valentin Delluc et Ugo Gerola, les vététistes canadiens Ryan McIntosh et Christopher Beaton, les frères Kerby et Cortney Brown surfant des vagues surpuissantes sur à peine 40 cm d’eau seront à l’écran. Sans oublier les jeunes chamoniards et très prometteurs riders de pentes raides Zian Perrot-Coutet, Mathieu Moullier et Gaspard Ravanel. « Ces athlètes-là nous rappellent combien l’humain aime à repousser plus encore ses limites, combien la nature reste dans bien des situations souveraines. »