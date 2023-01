10 activités nocturnes pour découvrir la montagne autrement

2. Sunset ou sunrise, le ski de rando entre chien et loup

Voilà une option qui s’adresse à ceux qui ont déjà une certaine assurance en ski de rando. L’idée est de profiter d’une expérience exceptionnelle en admirant un coucher ou un lever de soleil depuis un endroit préservé. Pour les lève-tôt, il faudra se munir d’une frontale et commencer l’ascension de nuit, voire très tôt si on vise un point de vue haut en altitude. Un temps d’effort au calme, en communion avec la montagne et sa vie nocturne, en pleine nature ou sur un itinéraire balisé, qui débouchera sur un moment inoubliable seul avec le lever du soleil comme panorama. Il ne restera plus ensuite qu’à descendre avec les premiers rayons ! Pour ceux qui préfèrent l’option de fin de journée, c’est également possible avec un crépuscule montagnard avant de filer se mettre au chaud. Aux Saisies, par exemple l’ESF locale propose de vous accompagner dans cette aventure. Émotions garanties et photos uniques en perspective. De nombreuses stations proposent également des dîners en restaurant d’altitude après une randonnée nocturne.

3. Une soirée dans un igloo

Pourquoi ne pas se prendre pour un trappeur et carrément passer une soirée dans un igloo pendant vos vacances ? C’est possible, par exemple à Méribel, ou un accompagnateur propose de partir faire une balade en raquette d’une heure environ, avant de déguster une fondue au reblochon accompagnée de vin de Savoie dans un igloo naturel. Idem du côté de l’Alpe d’Huez, où la fondue se déguste à l’abris du vent, dans cet hébergement insolite. En Chartreuse, du côté d’Entremont-le-Vieux, il est même possible de partir pour deux jours de randonnée avec construction d’igloo puis nuit dans cet hébergement atypique alors qu’à Abondance, on privilégie le tipi. Alors, prêts pour le grand frisson ?