Les 6 indispensables pour préparer ses vacances à la montagne

1. Le choix de la station

C’est le point de départ. Peut-être faites-vous partie de ces fidèles qui fréquentent la même station depuis qu’ils ont chaussé des skis et qui reviennent chaque année dans une destination qui rassemble tous leurs souvenirs et accueillera, c’est certain, les prochains. Si vous êtes de ceux-là, soit 50% des vacanciers qui sont fidèles chaque année à la même destination, vous pouvez passer directement à la case 2 ! En revanche, pour ceux qui partent occasionnellement ou qui aiment découvrir chaque année une nouvelle destination, la question vient se poser. Et pour cause, uniquement dans l’Hexagone, plus de 250 stations viennent mailler le territoire. Commencez par recentrer votre choix en sélectionnant un massif entre Alpes du Nord ou du Sud, Pyrénées, Vosges, Jura ou Massif Central, voire Corse (si si il y a trois stations sur l’Ile de Beauté) en fonction notamment de votre situation géographique ou du type de stations que vous recherchez. Place ensuite au listing de vos critères : station de haute altitude ou station village ? Priorité au ski – et donc à de grands domaines skiables- ou multi-activités et ressourcement ? Station festive ou davantage axée famille et jeunes enfants ? Mais regardez également les modalités d’accès si vous voyagez en train notamment.