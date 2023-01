Comment se préparer physiquement avant d’aller skier ?

Si le ski est avant tout un moment de détente et de recherche de liberté, il ne faut pas oublier que sa pratique est relativement physique. Plus que des loisirs, le ski et le snowboard sont des sports à part entière qui nécessitent de s’employer. Entre les contraintes liées au froid, à l’altitude et l’effort qu’elles nécessitent, mieux vaut arriver en forme en bas du premier télésiège.

Pour cela, Laure Pequegnot, ancienne championne de l’équipe de France de ski, a sa petite idée pour établir un programme de quelques semaines en amont d’un séjour à la montagne. « Il faut commencer par des sports d’endurance, idéalement quelques mois avant de skier, comme le footing ou le vélo », explique-t-elle. Monitrice de ski à l’ESF de l’Alpe d’Huez et kinésithérapeute, elle est bien placée pour observer les contraintes physiques imposées par la pratique du ski. « C’est bien aussi de faire une préparation physique générale en allant dans une salle de sport, ou en utilisant un élastique sans forcément mettre de poids. » Là encore, le but est de mettre le corps en action et de renforcer certains muscles avant de monter sur les skis, histoire de bien profiter de son séjour.